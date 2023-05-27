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Спецназовцы СБУ закидывают окупантов «подарками» прямо с неба
Спецназовцы СБУ закидывают окупантов «подарками» прямо с неба (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183489-specnazovcy-sbu-zakidyvaut-okupantov-podarkami-pryamo-s-neba-video.htmlРакурс
Спецпризначенці СБУ продовжують закидати окупантів «подарунками» просто з неба.
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Воїни ЦСО «А» роблять це настільки ефектно, що російські військові або згорають від щастя, або злітають у кювети від точності таких сюрпризів.
На відео, яке оприлюднила 27 травня прес-служба СБУ, видно, як «подарунки» отримали екіпажі танків, БМ «Град», броньовиків, «Камазів» і військових вантажівок.
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