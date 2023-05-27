Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Спецназовцы СБУ закидывают окупантов «подарками» прямо с неба

Спецназовцы СБУ закидывают окупантов «подарками» прямо с неба (ВИДЕО)

27 мая 2023, 13:10
999

Спецпризначенці СБУ продовжують закидати окупантів «подарунками» просто з неба.


.

Воїни ЦСО «А» роблять це настільки ефектно, що російські військові або згорають від щастя, або злітають у кювети від точності таких сюрпризів.

На відео, яке оприлюднила 27 травня прес-служба СБУ, видно, як «подарунки» отримали екіпажі танків, БМ «Град», броньовиків, «Камазів» і військових вантажівок.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров