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Спецпризначенці СБУ продовжують закидати окупантів «подарунками» просто з неба

Спецпризначенці СБУ закидають окупантів «подарунками» просто з неба (ВІДЕО)

27 тра 2023, 13:10
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Спецпризначенці СБУ продовжують закидати окупантів «подарунками» просто з неба.


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Воїни ЦСО «А» роблять це настільки ефектно, що російські військові або згорають від щастя, або злітають у кювети від точності таких сюрпризів.

На відео, яке оприлюднила 27 травня прес-служба СБУ, видно, як «подарунки» отримали екіпажі танків, БМ «Град», броньовиків, «Камазів» і військових вантажівок.

Джерело: Ракурс


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