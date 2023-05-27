Ракурсhttps://racurs.ua/
Спецпризначенці СБУ продовжують закидати окупантів «подарунками» просто з неба
Спецпризначенці СБУ закидають окупантів «подарунками» просто з неба (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183489-specpryznachenci-sbu-zakydaut-okupantiv-podarunkamy-prosto-z-neba-video.htmlРакурс
Спецпризначенці СБУ продовжують закидати окупантів «подарунками» просто з неба.
.
Воїни ЦСО «А» роблять це настільки ефектно, що російські військові або згорають від щастя, або злітають у кювети від точності таких сюрпризів.
На відео, яке оприлюднила 27 травня прес-служба СБУ, видно, як «подарунки» отримали екіпажі танків, БМ «Град», броньовиків, «Камазів» і військових вантажівок.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...