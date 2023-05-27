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Последствия российских обстрелов, фото: Офис генпрокурора
Рашисты обстреляли из ствольной артиллерии Сумщину, повреждена многоэтажка (ФОТО)https://racurs.ua/n183498-rashisty-obstrelyali-iz-stvolnoy-artillerii-sumschinu-povrejdena-mnogoetajka-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 травня, зі ствольної артилерії обстріляли місто Глухів Сумської області. Обстріл здійснювався з території рф.
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В результаті пошкоджено дах багатоповерхівки, у трьох приватних будинках повилітали вікна, уламками посічені паркани та стіни. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) розпочате досудове розслідування.
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