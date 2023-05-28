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Российские захватчики потеряли уже более 206 тыс. человек, фото: Генштаб ВСУ
400 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n183508-400-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 206 тис. 600 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 400 осіб. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 797 танків;
- 7 тис. 456 бойових броньованих машин;
- 3 тис. 425 одиниць артилерійських систем;
- 574 одиниць РСЗВ;
- 329 одиниць засобів ППО;
- 313 літаків;
- 298 гелікоптерів;
- 2 тис. 993 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 56 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 192 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 451 одиницю спеціальної техніки.
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