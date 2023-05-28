Российские захватчики потеряли уже более 206 тыс. человек, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n183508-400-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 206 тис. 600 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 400 осіб. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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