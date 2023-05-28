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Російські загарбники втратили вже понад 206 тис. осіб, фото: Генштаб ЗСУ

400 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

28 тра 2023, 09:31
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 206 тис. 600 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 400 осіб. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 797 танків;
  • 7 тис. 456 бойових броньованих машин;
  • 3 тис. 425 одиниць артилерійських систем;
  • 574 одиниць РСЗВ;
  • 329 одиниць засобів ППО;
  • 313 літаків;
  • 298 гелікоптерів;
  • 2 тис. 993 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 56 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 192 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 451 одиницю спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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