Генштаб ЗСУ уточнив дані про ліквідовану російську бронетехніку, фото: Сухопутні війська ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n183504-genshtab-skoryguvav-dani-pro-rosiyski-vtraty-infografika.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ, у зв’язку з надходженням уточнених розвідувальних даних, скоригував дані про втрати рашистів.

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Відповідне повідомлення сьогодні, 27 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника, — вказано в повідомленні. — Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Наголошуємо — ВТРАТИ НЕ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.

У Генштабі наголошують, що уточнення цих показників може відбуватися як бік збільшення, так і в бік зменшення.

Уточнення — це завжди десь «мінус», а десь — «плюс». Просимо це зрозуміти. Завтра, до цих, ВЖЕ СКОРИГОВАНИХ ЦИФР, будуть додані втрати ворога за попередню добу, — вказано в повідомленні.

Так, згідно з уточненими даними, за період з 24 лютого 2022 року по 27 травня 2023 року втрати ворога, орієнтовно, склали: