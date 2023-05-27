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Генштаб ЗСУ уточнив дані про ліквідовану російську бронетехніку, фото: Сухопутні війська ЗСУ
Генштаб скоригував дані про російські втрати (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n183504-genshtab-skoryguvav-dani-pro-rosiyski-vtraty-infografika.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ, у зв’язку з надходженням уточнених розвідувальних даних, скоригував дані про втрати рашистів.
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Відповідне повідомлення сьогодні, 27 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника, — вказано в повідомленні. — Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Наголошуємо — ВТРАТИ НЕ ЗА МИНУЛУ ДОБУ.
У Генштабі наголошують, що уточнення цих показників може відбуватися як бік збільшення, так і в бік зменшення.
Уточнення — це завжди десь «мінус», а десь — «плюс». Просимо це зрозуміти. Завтра, до цих, ВЖЕ СКОРИГОВАНИХ ЦИФР, будуть додані втрати ворога за попередню добу, — вказано в повідомленні.
Так, згідно з уточненими даними, за період з 24 лютого 2022 року по 27 травня 2023 року втрати ворога, орієнтовно, склали:
- особового складу — близько 206 тис. 200;
- танків — 3 тис. 794 (-5) одиниць;
- бойових броньованих машин — 7 тис. 449 (+7) одиниць;
- артилерійських систем — 3 тис. 414 (+8) одиниць;
- РСЗВ — 574 (+2) одиниць;
- засоби ППО — 329 одиниць;
- літаків — 313 (+3) одиниць;
- вертольотів — 298 (+2) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 990 (+49) одиниць;
- крилаті ракети — 1 тис. 36 (+31) одиниць;
- кораблі/катери — 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 183 (+11) одиниці;
- спеціальна техніка — 449 одиниць.
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