По состоянию на утро 28 мая россия не разместила в Черном море ни одного носителя «калибров», инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n183514-v-chernom-more-net-ni-odnogo-nositelya-kalibrov-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 11.30 сьогоднішнього дня, 28 травня, перебувають чотири ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них один носій «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 34 судна, з них п’ять продовжили рух з протоки Босфор;

до Чорного моря — 18 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.