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По состоянию на утро 28 мая россия не разместила в Черном море ни одного носителя «калибров», инфографика: ВМС ВСУ
В Черном море нет ни одного носителя «калибров» — ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n183514-v-chernom-more-net-ni-odnogo-nositelya-kalibrov-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 11.30 сьогоднішнього дня, 28 травня, перебувають чотири ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них один носій «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 34 судна, з них п’ять продовжили рух з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 18 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
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