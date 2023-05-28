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По состоянию на утро 28 мая россия не разместила в Черном море ни одного носителя «калибров», инфографика: ВМС ВСУ

В Черном море нет ни одного носителя «калибров» — ВМС (ИНФОГРАФИКА)

28 мая 2023, 12:37
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У Чорному морі станом на 11.30 сьогоднішнього дня, 28 травня, перебувають чотири ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них один носій «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 34 судна, з них п’ять продовжили рух з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 18 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Станом на ранок 28 травня росія не розмістила в Чорному морі жодного носія «калібрів», інфографіка: ВМС ЗСУ

Источник: Ракурс


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