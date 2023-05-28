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Станом на ранок 28 травня росія не розмістила в Чорному морі жодного носія «калібрів», інфографіка: ВМС ЗСУ
У Чорному морі наразі немає жодного носія «калібрів» — ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n183514-u-chornomu-mori-narazi-nemaie-jodnogo-nosiya-kalibriv-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 11.30 сьогоднішнього дня, 28 травня, перебувають чотири ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, з них один носій «калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 34 судна, з них п’ять продовжили рух з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 18 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
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