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Разворачивается противостояние Ирана и «Талибана», скриншот видео

«Талибан» атаковал пограничный пост Ирана из-за конфликта за воду (ВИДЕО)

28 мая 2023, 13:15
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Двоє іранських прикордонників і один боєць Талібану були вбиті в результаті стрілянини біля прикордонного поста між Іраном і Афганістаном.


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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяви «Талібану» та іранських державних ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався на тлі напруженості у відносинах між двома країнами щодо прав на воду.

Іран звинуватив афганських талібів у порушенні договору 1973 року, обмеживши потік води з річки Гільменд, витоки якої розташовані в Афганістані, до пересохлих східних регіонів Ірану, але таліби це звинувачення заперечують.

Сьогодні в провінції Німроз іранські прикордонні війська відкрили вогонь у бік Афганістану, що було зустрінуте контрреакцією, — заявив речник контрольованого «Талібаном» міністерства внутрішніх справ Афганістану Абдул Нафі Такор.

За його словами, зараз «ситуація під контролем» й Афганістан «не хоче воювати зі своїми сусідами».

За словами речника, з кожного боку загинуло по одній людині і кілька отримали поранення. Однак пізніше офіційне іранське інформаційне агентство IRNA повідомило, що загинуло двоє іранських прикордонників і двоє іранських цивільних осіб отримали поранення.

За повідомленнями іранських ЗМІ, влада країни після сутички закрила прикордонний пункт Мілак — Зарандж, який є основним комерційним пунктом перетину кордону.

Афганський журналіст Таджуден Соруш на своїй сторінці у Твіттері опублікував поширене «Талібаном» відео, котре показує, що таліби підійшли близько до іранської бази в прикордонній зоні.

Джерело: Reuters, Таджуден Соруш


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