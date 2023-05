Двоє іранських прикордонників і один боєць Талібану були вбиті в результаті стрілянини біля прикордонного поста між Іраном і Афганістаном.

.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяви «Талібану» та іранських державних ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався на тлі напруженості у відносинах між двома країнами щодо прав на воду.

Іран звинуватив афганських талібів у порушенні договору 1973 року, обмеживши потік води з річки Гільменд, витоки якої розташовані в Афганістані, до пересохлих східних регіонів Ірану, але таліби це звинувачення заперечують.

За його словами, зараз «ситуація під контролем» й Афганістан «не хоче воювати зі своїми сусідами».

За словами речника, з кожного боку загинуло по одній людині і кілька отримали поранення. Однак пізніше офіційне іранське інформаційне агентство IRNA повідомило, що загинуло двоє іранських прикордонників і двоє іранських цивільних осіб отримали поранення.

За повідомленнями іранських ЗМІ, влада країни після сутички закрила прикордонний пункт Мілак — Зарандж, який є основним комерційним пунктом перетину кордону.

Афганський журналіст Таджуден Соруш на своїй сторінці у Твіттері опублікував поширене «Талібаном» відео, котре показує, що таліби підійшли близько до іранської бази в прикордонній зоні.

Taliban released this video from today’s attack showing that they reached close to an Iranian base in the border area. pic.twitter.com/IFvFq7Trn8