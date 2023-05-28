Ракурсhttps://racurs.ua/
Руины «Азовстали», скриншот видео
Как сегодня выглядит разрушенная «Азовсталь», показал советник мэра (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183519-kak-segodnya-vyglyadit-razrushennaya-azovstal-pokazal-sovetnik-mera-video.htmlРакурс
Відео, котре показує, як сьогодні виглядають руїни «Азовсталі» — заводу, котрий став рубежем оборони захисників Маріуполя — показав у своєму Telegram-каналі радник мера міста Петро Андрющенко.
.
За словами Андрющенка, окупанти знову почали озвучувати обіцянки створити на місці зруйнованого металургійного комбінату «технопарк».
Кожного разу, коли соціальні настрою наближуються до рівня «завтра протест», русня масовано вкидає дезу про «тепер точно замість Азовсталі буде технопарк». Вже не працює, але наполегливість дивує (ні), — наголошує Андрющенко.
Він зазначив, що наразі вся підготовка до «технопарку» виглядає приблизно так само, як і після захоплення міста окупантами рік назад.
Читайте также
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...