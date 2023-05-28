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Руїни «Азовсталі», скріншот відео
Як сьогодні виглядає зруйнована «Азовсталь», показав радник мера (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183519-yak-sogodni-vyglyadaie-zruynovana-azovstal-pokazav-radnyk-mera-video.htmlРакурс
Відео, котре показує, як сьогодні виглядають руїни «Азовсталі» — заводу, котрий став рубежем оборони захисників Маріуполя — показав у своєму Telegram-каналі радник мера міста Петро Андрющенко.
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За словами Андрющенка, окупанти знову почали озвучувати обіцянки створити на місці зруйнованого металургійного комбінату «технопарк».
Кожного разу, коли соціальні настрою наближуються до рівня «завтра протест», русня масовано вкидає дезу про «тепер точно замість Азовсталі буде технопарк». Вже не працює, але наполегливість дивує (ні), — наголошує Андрющенко.
Він зазначив, що наразі вся підготовка до «технопарку» виглядає приблизно так само, як і після захоплення міста окупантами рік назад.
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