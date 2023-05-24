Зруйновані будівлі Маріуполя, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n183371-ruyiny-okupovanogo-mariupolya-pokazav-radnyk-mera-video.html

Ракурс

Зруйновані будівлі окупованого вже понад рік Маріуполя показав у своєму Telgram-каналі радник мера міста Петро Андрющенко.

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Маріуполь. Різні райони міста. Єдине, що поєднує - руїна. Біль та Лють, — вказав він в описі відповідних відео.

На ще одному опублікованому ним відео показано процес демонтажу рашистами однієї із зруйнованих будівель.

Справжня картина Маріуполя за часів окупації. Демонтаж будинків на фоні руїни під небом зі слідами авіації окупантів. «Русская весна 2023». Впевен, остання «русская». Тримайся, рідненькі. Українське літо вже на підході, — наголосив Андрющенко.

Радник мера зазначає, що рівень довіри обіцянкам окупантів в Маріуполі сьогодні перебуває «приблизно на рівні нуля», зокрема після численних намагань окупантів видати удари по їхніх позиціях за «роботу ППО». Про це свідчить одне з опублікованих ним фото.