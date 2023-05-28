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Работу шведского гранатомета Carl Gustaf по россиянам показали ВСУ
Работу шведского гранатомета Carl Gustaf по россиянам показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183521-rabotu-shvedskogo-granatometa-carl-gustaf-po-rossiyanam-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Воїни з групи Курта 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали момент ведення вогню по позиціях окупаційної армії росії. Для роботи воїни ЗСУ використовували шведський гранатомет Carl Gustaf.
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Про це 28 травня повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Нагадаємо, «Карл Густав» — шведський ручний протитанковий гранатомет, виробництва компанії Saab Bofors Dynamics, що перебуває на озброєнні Збройних сил Швеції, США та в арміях багатьох інших країнах.
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