Родители доносят на детей и наоборот – в рф царит враждебная и параноидальная атмосфера - WP

https://racurs.ua/n183524-roditeli-donosyat-na-detey-i-naoborot-v-rf-carit-vrajdebnaya-i-paranoidalnaya-atmosfera-wp.html

Ракурс

Видання Washington Post пише про відродження радянських традицій та відтворення атмосфери страху, притаманної тоталітарному Радянському союзу. Такий висновок зробила кореспондентка видання в москві Робін Діксон.

.

Вона вказала, що парафіяни рф засудили священників своєї церкви, які виступали за мир замість проповідування побєдобєсія у війні. Деякі вчителі втратили роботу після того, як діти почали говорити, що вони проти війни. Нині в рф батьки доносять на дітей, діти на батьків. Загалом між росіянами панує «ворожа і параноїдальна атмосфера», а громадяни країни воюють не лише з Україною, а й між собою. З критиками війни розправляється не лише диктаторський режим воєнного злочинця володимира путіна, а звичайні росіяни, суспільство яких скотилося до «найтемніших років сталінських репресій».

За словами Діксон, росіяни пишуть тисячі доносів одне на одного, після яких влада порушує кримінальні справи, суди виносять вироки, а люди живуть у страху переслідувань та звільнення з роботи.

Випадкові сусіди підслуховують приватні розмови в ресторанах і вагонах потягів, а потім викликають поліцію, щоб вони арештували «зрадників» і «ворогів», свідчить журналістка. Пости в соцмережах і навіть повідомлення у приватних чатах призводять до «стуку в двері агентів ФСБ».

Нагадаємо, раніше «Німецька хвиля» писала про «вибух епідемії доносів» у росії з початком повномасштабної війни проти України. Росіяни найчастіше звертаються до поліції і Роскомнагляду з повідомленнями про факти «дискредитації армії рф» або про «поширення проукраїнської пропаганди».