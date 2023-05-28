Лукашенко предлагает Казахстану ядерное оружие в обмен на союз с рф и беларусью

https://racurs.ua/n183525-lukashenko-predlagaet-kazahstanu-yadernoe-orujie-v-obmen-na-souz-s-rf-i-belarusu.html

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Самопроголошений президент білорусі, воєнний злочинець й маріонетка кремля олександр лукашенко запропонував Казахстану ядерну зброю. Однак натомість Астана має вступити до союзної держави.

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Білоруський диктатор заявив, що ніхто не виступає проти наявності у Казахстану та інших країн тісних відносин з рф, які нині є у москви з Мінськом.

Якщо хтось переживає - не думаю, що (президент Казахстану — ред.) Касим-Жомарт Токаєв переживає з цього приводу, але якщо раптом — то ніхто не має проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі самі тісні стосунки, як у нас із рф, — заявив лукашенко.

З його слів, у разі дружби з росією ядерна зброя «буде у всіх».

У союз білорусі з росією треба вступати, і все: буде ядерна зброя на всіх, — марить маріонетка кремля.

Нагадаємо, міністри оборони рф і білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території білорусі. Зокрема, кремль передасть Мінську ракетний комплекс «Іскандер-М». Воєнний злочинець рф сергій шойгу заявив, що частина білоруських літаків уже переобладнана для можливого застосування ядерної зброї.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на Євразійському економічному форумі, заявив, що росія і білорусь є однією державою, у яких «навіть ядерна зброя одна на двох». Він дорікнув кремлю в ідеї союзної держави, яка передбачає інтеграцію кількох країн в одну.