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Генштаб уточнил число «Шахедов» - сбили 58 из 59-ти
Генштаб уточнил число «Шахедов» — сбили 58 из 59-тиhttps://racurs.ua/n183532-genshtab-utochnil-chislo-shahedov-sbili-58-iz-59-ti.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України уточнив інформацію про кількість задіяних у нічній атаці на Україну іранських ударних безпілотників Shahed. Всього воєнні злочинці росії застосували 59 безпілотників, 58 з яких вдалося знищити Силам протиповітряної оборони України.
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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 травня.
…Вночі рф завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА «Shahed», 58 із 59 було знищено нашими захисниками, — вказали у Генштабі.
Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про 52 збитих із 54 «Шахедів».
Загалом впродовж доби ворог завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою, — додали у Генштабі.
Окупаційна армія рф продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак.
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