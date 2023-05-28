Генштаб уточнил число «Шахедов» - сбили 58 из 59-ти

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Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив інформацію про кількість задіяних у нічній атаці на Україну іранських ударних безпілотників Shahed. Всього воєнні злочинці росії застосували 59 безпілотників, 58 з яких вдалося знищити Силам протиповітряної оборони України.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 травня.

…Вночі рф завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА «Shahed», 58 із 59 було знищено нашими захисниками, — вказали у Генштабі.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про 52 збитих із 54 «Шахедів».

Загалом впродовж доби ворог завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою, — додали у Генштабі.

Окупаційна армія рф продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак.