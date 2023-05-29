ВСУ поразили шесть пунктов управления и артподразделение рф – Генштаб

https://racurs.ua/n183542-vsu-porazili-shest-punktov-upravleniya-i-artpodrazdelenie-rf-genshtab.html

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Сили оборони вдарили з неба і землі по 18 районах зосередження окупаційної армії росії, уразили шість пунктів управління, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та інші важливі військові об'єкти загарбників.

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Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Авіація ЗСУ за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також шість — по його зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс «Тор», шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів рф.

Вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного ударів «Шахедами» по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Загалом, впродовж минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних безпілотників Shahed. 58 «Шахедів» знищено захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Воєнні злочинці рф зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак. На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах Предтечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть оборонні дії. Впродовж доби вони завдали авіаудару в районі Берислава Херсонської області й обстріляли низку населених пунктів.