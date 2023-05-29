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Ракурс
Шесть обломков сбитых ракет обнаружили в трех районах Киева

Шесть обломков сбитых ракет обнаружили в трех районах Киева

29 мая 2023, 12:21
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Ракетна атака воєнних злочинців росії триває у Києві 29 травня. Станом на зараз у столиці виявили шість уламків ракет в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.


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Станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення шести уламків ракет, зокрема:

Оболонський р-н.:

  • біля АЗС;

  • на дорожнє покриття із займанням;

  • на зелену зону;

Деснянський р-н.:

  • на територію одного з парків;

Дніпровський р-н.:

  • на дорожнє покриття в різних місцях.

Інформація щодо потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Источник: Ракурс


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