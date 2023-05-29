Шесть обломков сбитых ракет обнаружили в трех районах Киева

https://racurs.ua/n183550-shest-oblomkov-sbityh-raket-obnarujili-v-treh-rayonah-kieva.html

Ракурс

Ракетна атака воєнних злочинців росії триває у Києві 29 травня. Станом на зараз у столиці виявили шість уламків ракет в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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Станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення шести уламків ракет, зокрема:

Оболонський р-н.:

біля АЗС;

на дорожнє покриття із займанням;

на зелену зону;

Деснянський р-н.:

на територію одного з парків;

Дніпровський р-н.:

на дорожнє покриття в різних місцях.

Інформація щодо потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.