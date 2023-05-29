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Шесть обломков сбитых ракет обнаружили в трех районах Киева
Шесть обломков сбитых ракет обнаружили в трех районах Киеваhttps://racurs.ua/n183550-shest-oblomkov-sbityh-raket-obnarujili-v-treh-rayonah-kieva.htmlРакурс
Ракетна атака воєнних злочинців росії триває у Києві 29 травня. Станом на зараз у столиці виявили шість уламків ракет в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
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Станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення шести уламків ракет, зокрема:
Оболонський р-н.:
біля АЗС;
на дорожнє покриття із займанням;
на зелену зону;
Деснянський р-н.:
на територію одного з парків;
Дніпровський р-н.:
на дорожнє покриття в різних місцях.
Інформація щодо потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
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