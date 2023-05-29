Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В беларуси близ Гомеля установили "зубы дракона"

В беларуси возле Гомеля установили «зубы дракона» (ФОТО)

29 мая 2023, 18:58
999

У білорусі поблизу Гомеля встановили «зуби дракона» та інші військові укріплення — загалом споруди простягнулися на два кілометри. Подібними засобами росіяни намагаються захистити свої території у прикордонних з Україною областях, а також в окупованому Криму та окуповані у 2022 році регіони.


.

Укріплення розташовані за 20 км від кордону з Україною й перебувають поруч із житловими будинками, повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Супутникові знімки датуються 25 травня.

У білорусі поблизу Гомеля встановили "зуби дракона"

У білорусі поблизу Гомеля встановили "зуби дракона"

Тим часом Держприкордонслужба України оригінально потролила білоруських колег-пособників рашистів.

У соцмережах прикордонники опублікували короткий ролик, у якому декілька білорусів на своїй заставі намагаються буксирувати стареньке авто. Відео підписали так:

Дрон українських прикордонників зафіксував переміщення військової техніки поблизу кордону.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров