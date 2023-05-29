У білорусі поблизу Гомеля встановили "зуби дракона"

https://racurs.ua/ua/n183568-u-bilorusi-poblyzu-gomelya-vstanovyly-zuby-drakona-foto.html

Ракурс

У білорусі поблизу Гомеля встановили «зуби дракона» та інші військові укріплення — загалом споруди простягнулися на два кілометри. Подібними засобами росіяни намагаються захистити свої території у прикордонних з Україною областях, а також в окупованому Криму та окуповані у 2022 році регіони.

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Укріплення розташовані за 20 км від кордону з Україною й перебувають поруч із житловими будинками, повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Супутникові знімки датуються 25 травня.

Тим часом Держприкордонслужба України оригінально потролила білоруських колег-пособників рашистів.

У соцмережах прикордонники опублікували короткий ролик, у якому декілька білорусів на своїй заставі намагаються буксирувати стареньке авто. Відео підписали так: