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У білорусі поблизу Гомеля встановили "зуби дракона"
У білорусі поблизу Гомеля встановили «зуби дракона» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183568-u-bilorusi-poblyzu-gomelya-vstanovyly-zuby-drakona-foto.htmlРакурс
У білорусі поблизу Гомеля встановили «зуби дракона» та інші військові укріплення — загалом споруди простягнулися на два кілометри. Подібними засобами росіяни намагаються захистити свої території у прикордонних з Україною областях, а також в окупованому Криму та окуповані у 2022 році регіони.
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Укріплення розташовані за 20 км від кордону з Україною й перебувають поруч із житловими будинками, повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».
Супутникові знімки датуються 25 травня.
Тим часом Держприкордонслужба України оригінально потролила білоруських колег-пособників рашистів.
У соцмережах прикордонники опублікували короткий ролик, у якому декілька білорусів на своїй заставі намагаються буксирувати стареньке авто. Відео підписали так:
Дрон українських прикордонників зафіксував переміщення військової техніки поблизу кордону.
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