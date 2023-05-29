Рада повысила пенсии ветеранам УПА и политзаключенным, а также отменила дополнительные выплаты советским чиновникам

Верховна Рада схвалила підвищення пенсій для ветеранів УПА та політв’язнів — вони отримають надбавку у розмірі понад 4 тис. грн на місяць.

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Крім того, парламент скасував додаткові виплати колишнім радянським держпосадовцям.

Законом № 8032 прийнятим в цілому, встановили пенсії за особливі заслуги реабілітованим борцям за незалежність України у ХХ столітті (дисидентам) як надбавку до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірі 4200 грн.

За збільшення пенсій ветеранам УПА та політв’язням в залі знайшлося 313 голосів. Закон ухвалили у другому читанні та в цілому.

У законопроекті авторства Володимира В’ятровича № 8032 передбачено надання таких пенсій борцям за незалежність України, які були ув’язнені за свої переконання.

Політв’язні комуністичного режиму СРСР нарешті отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною. Ці люди, без яких ми б не мали сьогодні вільної України, і яких, на жаль, уже дуже мало залишилося серед нас, отримають надбавку до пенсії у розмірі 4 тис. 200 грен на місяць з подальшою індексацією, — прокоментував автор ухвалення свого законопроекту у Раді.

Крім того, із закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» вилучені згадки про радянські нагороди й звання, а перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.