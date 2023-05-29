"Пэтриоты" в руках украинцев – страшная сила, считает Зеленский

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 травня прокоментував дві масштабні ракетні атаки російських виродків на Україну.

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Глава держави непрямо підтвердив використання ЗРК «Петріот» для захисту неба над столицею під час атаки удень 29 травня.

Коли «Петріоти» в руках українців забезпечують 100% збиття російських ракет, терор програє. Ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці, — сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Нагадаємо, 29 травня відбулося кілька російських терористичних атак за добу. «Шахеди», крилаті ракети, балістичні.

Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО, усім захисникам і захисницям неба, сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день. Більшість «Шахедів» і ракет збито. Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо в зла не буває і не може бути іншого кінця, окрім поразки, — сказав Зеленський.

Президент вважає, що немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів.

Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими «Петріотами» ми маємо і будемо й надалі відповідати росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло, — сказав Зеленський.

Президент також поінформував про розмови з лідерами Туреччини, Камбоджи, Нідерландів, а також результати проведення Ставки верховного головнокомандувача.