рф вывела на дежурство в Черное море четыре носителя ракет. Фото:

https://racurs.ua/n183589-vrag-uvelichil-kolichestvo-nositeley-kalibrov-v-chernom-more-kakov-obschiy-zalp.html

Ракурс

Країна-агресор росія збільшила кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря.

.

Станом на 11.30 сьогоднішнього дня, 30 травня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває сім кораблів чорноморсього флоту рф. Серед них є чотири носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп може становити 24 ракети. Про це повідомили Військово-морські сили України в Telegram.

Також зазначається, що в Азовському морі перебуває один російський корабель, у Середземному — до семи кораблів. Один із них є ракетоносієм із загальним залпом до чотирьох ракет.

А 29 травня речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомляв, що рф вивела в Чорне море один надводний та два підводних ракетоносії. Військовий наголошував, що рівень ракетної небезпеки залишається «дуже високим».

Нагадаємо, у ГУР повідомляли, що зараз росія має можливості щомісяця виготовляти близько 25 крилатих ракет «Калібр», дві гіперзвукові ракети «Кинджал», 35 крилатих ракет Х-101 та п’ять балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М». Двічі на місяць окупанти переправляють «Калібри» до Криму.