После режима лукашенко оппозиция может просить введения миротворцев НАТО - дипломат

https://racurs.ua/n183590-posle-rejima-lukashenko-oppoziciya-mojet-prosit-vvedeniya-mirotvorcev-nato-diplomat.html

Ракурс

Опозиція білорусі матиме повне право вимагати введення миротворчих сил, які складатимуться із сил НАТО після відходу від влади проросійського диктатора й воєнного злочинця олександра лукашенка, щоб росія не захопила підконтрольну їй сусідню країну.

.

Про це в ефірі «Еспресо» заявив білоруський опозиціонер та екс-заступник міністра закордонних справ білорусі Андрій Санніков.

Чи увійде путін до білорусі, чи спробує поставити ставленика? Напевно. Тут ми всі маємо реагувати, і західний світ, перш за все. У нас буде повне право вимагати введення миротворчих сил, які будуть складатися із сил НАТО. Якщо буде рухатися москва або з її допомогою будуть незаконно перехоплювати владу силовики, то це буде як окупація Криму, — зазначив він.

Санніков вважає, що цю окупацію необхідно попередити і реагувати найжорсткішим чином.