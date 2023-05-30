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Після режиму лукашенка опозиція білорусі може просити введення миротворців НАТО - дипломат
Після режиму лукашенка опозиція білорусі може просити введення миротворців НАТО — дипломатhttps://racurs.ua/ua/n183590-pislya-rejymu-lukashenka-opozyciya-bilorusi-moje-prosyty-vvedennya-myrotvorciv-nato-dyplomat.htmlРакурс
Опозиція білорусі матиме повне право вимагати введення миротворчих сил, які складатимуться із сил НАТО після відходу від влади проросійського диктатора й воєнного злочинця олександра лукашенка, щоб росія не захопила підконтрольну їй сусідню країну.
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Про це в ефірі «Еспресо» заявив білоруський опозиціонер та екс-заступник міністра закордонних справ білорусі Андрій Санніков.
Чи увійде путін до білорусі, чи спробує поставити ставленика? Напевно. Тут ми всі маємо реагувати, і західний світ, перш за все. У нас буде повне право вимагати введення миротворчих сил, які будуть складатися із сил НАТО. Якщо буде рухатися москва або з її допомогою будуть незаконно перехоплювати владу силовики, то це буде як окупація Криму, — зазначив він.
Санніков вважає, що цю окупацію необхідно попередити і реагувати найжорсткішим чином.
Наші хлопці воюють добровольцями в Україні. Вони говорять, що воюють і за свободу білорусі теж. Вперше з’явилося озброєне крило опозиції. Не можна допускати в Білорусі українського сценарію, бо це загрожує ще більшою війною. У першу чергу, це матиме вплив на Україну з дуже серйозними наслідками. Саме плацдарм, який лукашенко надав путіну дозволив почати напад у лютому 2022 року, — підсумував дипломат.
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