Налет дронов на москву и область. Фото:

https://racurs.ua/n183591-kartu-ataki-dronov-na-moskvu-i-podmoskove-opublikovali-smi.html

Ракурс

Список атакованих дронами місць під москвою та в московській області з’явився в мережі.

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Російська пропаганда розробила карту з місцями, де збивали безпілотники. Зазначається, що на столицю рф та область здійснили наліт від 25 до 32 БПЛА. Три дрони врізалися у житлові будинки, інші нібито були збиті системами ППО. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що один із безпілотників впав у селищі іллінське — за 3 км від резиденції диктатора володимир путіна в ново-огарьово. Дрони також падали неподалік резиденції прем'єр-міністра рф михайла мішустіна міністра оборони сергія шойгу.

А в котеджному селищі «ландшафт» розташований будинок у першого заступника глави адміністрації президента росії сергія кирієнка.

Тим часом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пожартував на тему ранкової атаки дронів на столицю російської федерації москву та московську область. На Банковій відкидають пряму причетність Києва до ударів БПЛА, сьогоднішню «бавовну» в московській області вважають «малоцікавою подією».

Нагадаємо, російські ЗМІ вранці повідомляли, що щонайменше 30 невідомих безпілотників атакували москву та московську область. Деякі БПЛА врізалися у житлові будинки, ще деякі намагалася збити російська ППО. В міноборони рф заявляли про вісім знищений дронів.