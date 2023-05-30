Масована атака дронів на москву. Фото: Telegram-канали

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Ракурс

Масована атака дронів на москву була здійснена у вівторок, 30 травня.

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В столиці країни-агресора БПЛА влучили по трьох багатоповерхових житлових будинках, які розташовані на профспілковій вулиці, на вулиці атласова в новій москві та на ленінському проспекті. «Прильоти» призвели до руйнувань будівель, влада евакуювала мешканців. Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Також неспокійно було й у підмосков’ї. Про звуки вибухів повідомляли жителі красногорська та одинцова. Дрони літали в істринському районі та на рубльовці. Росіяни активно поширювали в мережі кадри з можливих «прильотів» та самих БПЛА.

За даними телеграм-каналу Shot, тільки над рубльовкою російські війська збили п’ять дронів, а на території підмосков’я нібито було знищено 13 безпілотників. А Telegram-канал Baza зазначав, що загалом ранкова атака здійснювалася 32 БПЛА.

Після атаки дронів у московській області запровадили план «Тайфун» — особовий склад поліції залучили до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Тим часом на атаку дронів відреагувало й міноборони рф, яке зуміло розгледіти лише вісім безпілотників. Як зазначай, російські військові звинуватили у цьому Україну та хвалькувато заявили про «знищення всіх безпілотників».

Нагадаємо, атака дронів на москву та московську область сталася вранці 20 травня. БПЛА невідомого походження врізалися щонайменше два житлові будинки, влада столиці країни-агресора оголошувала евакуацію.