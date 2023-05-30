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Пробки образовались на границе с рф. Фото: Петр Андрющенко
Многокилометровые пробки образовались на границе с рф из фур и убегающих оккупантовhttps://racurs.ua/n183592-mnogokilometrovye-probki-obrazovalis-na-granice-s-rf-iz-fur-i-ubegauschih-okkupantov.htmlРакурс
Затори на багато кілометрів утворилися на кордоні України з російською федерацією.
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Такі затори спостерігаються в районі Новоазовська — міста в Кальміуському районі Донецької області. На дорогах фіксується багато фур та легкових автомобілів. Росіяни вивозять аграрну продукцію, яку вкрали в українських фермерів та господарств. Також вивозять сільськогосподарську техніку. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 30 травня повідомив у Telegram.
Крім того, в черзі на виїзд видно величезну кількість легкових автомобілів з окупованих частин Запорізької та Донецької областей. Ймовірно, дехто з загарбників теж тікає в росію.
Андрющенко наголошує, що поспішний виїзд росіян може бути «прямим наслідком» так званої «приазовської бавовни», що трапилась наприкінці тижня.
Також радник маріупольського мера додав, що велика кількість паливозаправників прямувала через Маріуполь у напрямку узбережжя Мангушського району, Бердянська та Пологів. А до 10 вантажівок з солдатами рф поїхали в Мангшуській район. А у напрямку Бердянська ворог перекинув до 10 гармат «Рапіра».
Нагадаємо, днями в Маріупольському районі пролунала низка вибухів — були прильоти в Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі, де розміщувалися склади боєкомплектів та бази росіян.
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