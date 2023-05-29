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ЗСУ знищили кілька складів і баз росіян під Маріуполем
ЗСУ знищили кілька складів і баз росіян під Маріуполем (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183557-zsu-znyschyly-kilka-skladiv-i-baz-rosiyan-pid-mariupolem-video.htmlРакурс
Армія росії довгий час вважали тимчасово окупований Маріуполь, який знаходиться за 80 км від лінії фронту, тиловим. Проте нині ситуація змінилася. Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Телеграм.
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Кількість ударів по базуванню російських окупантів на маріупольському напрямку збільшується. Днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи, — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, були нанесені удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі, де розміщуються склади боєкомплектів та бази росіян.
Нещодавно ці населені пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється, — додали у міськраді.
Нагадаємо, Маріуполь розташований на відстані щонайменше 80 км від лінії фронту. Зараз окупанти використовують зруйноване місто як свою військову базу. 19 травня в районі Маріупольського аеропорту, а 26 травня — на «Азовсталі» пролунали вибухи.
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