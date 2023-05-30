Кабмин с июня повысил тариф на электроэнергию для населения – СМИ

https://racurs.ua/n183598-kabmin-s-iunya-povysil-tarif-na-elektroenergiu-dlya-naseleniya-smi.html

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Кабінет міністрів України ухвалив «непопулярне» рішення про підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерело в уряді.

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Зі слів джерела, міністр енергетики Герман Галущенко у терміновому порядку вніс постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення. Її погодили.

Раніше Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо встановлення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

В Україні наразі діють три тарифи: два «соціальні» для населення та один ринковий для бізнесу. Побутові споживачі, які використовують на місяць менше 250 кВт-год, платять 1,44 грн за кВт-год, хто більше — 1,68 грн за кВт-год.