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Ракурс
Армия рф вела наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулась

Армия рф вела наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулась

30 мая 2023, 19:20
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Окупаційна армія росії за добу не просунулися на жодному напрямку, де намагалися вести наступ. Захисники України контролюють південно-західні околиці Бахмута.


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Схід — епіцентр бойових дій. Ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області. Інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів, — написала у Телеграм заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На трьох напрямках з шести впродовж доби загарбники не проводили наступальних дій. Йдеться про — Лиманський, Авдіівський, Шахтарський.

На Куп’янському напрямку воєнні злочинці рф вели безуспішні наступи. На Мар’їнському напрямку воїни Збройних сил України відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. На Бахмутському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводить, — додала Маляр.

Зі слів заступниці міністра, триває заміна та перегрупування ворожих військ. Вона також повідомила, що на кордоні з Білоруссю — ситуація стабільна, на півдні країни — ворог в обороні, а в прикордонних районах з Росією — окупанти зберігають військову присутність. Здійснюють мінометні та арт- обстріли, завдають авіаудари.

Источник: Ракурс


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