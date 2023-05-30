Армія рф вела наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулися – Маляр

https://racurs.ua/ua/n183603-armiya-rf-vela-nastup-na-troh-napryamkah-ale-nide-ne-prosunulasya-malyar.html

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Окупаційна армія росії за добу не просунулися на жодному напрямку, де намагалися вести наступ. Захисники України контролюють південно-західні околиці Бахмута.

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Схід — епіцентр бойових дій. Ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області. Інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів, — написала у Телеграм заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На трьох напрямках з шести впродовж доби загарбники не проводили наступальних дій. Йдеться про — Лиманський, Авдіівський, Шахтарський.

На Куп’янському напрямку воєнні злочинці рф вели безуспішні наступи. На Мар’їнському напрямку воїни Збройних сил України відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. На Бахмутському напрямку ворог наступальних дій наразі не проводить, — додала Маляр.

Зі слів заступниці міністра, триває заміна та перегрупування ворожих військ. Вона також повідомила, що на кордоні з Білоруссю — ситуація стабільна, на півдні країни — ворог в обороні, а в прикордонних районах з Росією — окупанти зберігають військову присутність. Здійснюють мінометні та арт- обстріли, завдають авіаудари.