НАТО развертывает дополнительные силы в Косово

https://racurs.ua/n183604-nato-razvertyvaet-dopolnitelnye-sily-v-kosovo.html

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НАТО сьогодні розгорнуло додаткові сили в Косово — на наступний день після того, як миротворці були поранені під час зіткнень з сербськими протестувальниками. Про це пише видання Politico.

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11 італійських і 19 угорських солдатів зі складу міжнародної миротворчої місії на чолі з НАТО «Сили для Косова» (KFOR) дістали поранення на півночі Косова під час стримування насильницьких демонстрацій. KFOR вказують, що троє угорських солдатів мають вогнепальні поранення.

Північноатлантичний альянс засудив напади і закликав «усі сторони утримуватися від дій, які ще більше розпалюють напруженість, і вступити в діалог».

Командування Об'єднаних збройних сил НАТО в Неаполі повідомило, що військово-політичний блок надсилає до Косова Оперативні резервні сили (ORF) для Західних Балкан.

Командувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Неаполі адмірал Стюарт Б. Манш вказав, що «розгортання додаткових сил НАТО в Косові є виваженим заходом, спрямованим на те, щоб KFOR мали необхідні сили і засоби для підтримання безпеки відповідно до нашого мандата Ради безпеки ООН».

Нагадаємо, 29 травня у косовському місті Звечан сталися сутички після відмови членів просербської місцевої партії «Сербський список» виконувати розпорядження миротворців і відійти від будівлі муніципалітету.