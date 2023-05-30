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НАТО розгортає додаткові сили в Косово
НАТО розгортає додаткові сили в Косовоhttps://racurs.ua/ua/n183604-nato-rozgortaie-dodatkovi-syly-v-kosovo.htmlРакурс
НАТО сьогодні розгорнуло додаткові сили в Косово — на наступний день після того, як миротворці були поранені під час зіткнень з сербськими протестувальниками. Про це пише видання Politico.
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11 італійських і 19 угорських солдатів зі складу міжнародної миротворчої місії на чолі з НАТО «Сили для Косова» (KFOR) дістали поранення на півночі Косова під час стримування насильницьких демонстрацій. KFOR вказують, що троє угорських солдатів мають вогнепальні поранення.
Північноатлантичний альянс засудив напади і закликав «усі сторони утримуватися від дій, які ще більше розпалюють напруженість, і вступити в діалог».
Командування Об'єднаних збройних сил НАТО в Неаполі повідомило, що військово-політичний блок надсилає до Косова Оперативні резервні сили (ORF) для Західних Балкан.
Командувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Неаполі адмірал Стюарт Б. Манш вказав, що «розгортання додаткових сил НАТО в Косові є виваженим заходом, спрямованим на те, щоб KFOR мали необхідні сили і засоби для підтримання безпеки відповідно до нашого мандата Ради безпеки ООН».
Нагадаємо, 29 травня у косовському місті Звечан сталися сутички після відмови членів просербської місцевої партії «Сербський список» виконувати розпорядження миротворців і відійти від будівлі муніципалітету.
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