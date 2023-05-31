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Ракурс
Макрон призовет Европу к "стратегическому пробуждению" из-за действий рф - The Guardian

Макрон призовет Европу к «стратегическому пробуждению» из-за действий рф — The Guardian

31 мая 2023, 12:20
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Президент Франції Еммануель Макрон під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC закличе Європу до «стратегічного пробудження» через повномасштабне вторгнення країни-агресора росії в Україну.


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Про це пише The Guardian.

Макрон згадає про роль Парижа в розблокуванні допомоги Києву у вигляді танків й захисті східного флангу НАТО. Окрім цього, Франція розмістила 1 тис. 250 своїх військових в Румунії й 300 — в Естонії.

Наступного дня на євросаміті президент заявить про відданість Франції перемозі Україні й неприпустимість замороження війни. Зокрема він попередить про зменшення європейської стратегічної стабільності через послідовні виходи рф з договорів про контроль над ядерними озброєннями та розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі.

За словами співрозмовника з адміністрації французького президента, Макрон ухвалив збільшення більш ніж на третину, порівняно з 2019−2025 роками, оборонні витрати Франції на 2024−2030 роки.

Источник: Ракурс


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