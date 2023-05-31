На Херсонщине эксгумировали тело мужчины, убитого в застенке рф

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Ракурс

Правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув від тортур в одній із катівень, облаштованих російськими загарбниками в Херсоні.

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Про це 31 травня повідомив Офіс генерального прокурора.

Навесні 2022 року під час тимчасового захоплення Херсона воєнні злочинці росії незаконно затримали одного з місцевих мешканців. Чоловіка помістили до підвального приміщення будівлі, облаштованій загарбниками для ув’язнення та катування громадян.

За попередніми даними, впродовж двох тижнів до потерпілого застосовувалися тортури, що призвели до смерті. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили місце поховання закатованих і провели ексгумацію тіла. Правоохоронці виявили ознаки численних ушкоджень, зокрема перелом ребер.

Тіло вбитого направлене для проведення судово-медичної експертизи.

Кримінальне провадження відкрите за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Херсонській області підтверджене існування 11 катівень та восьми місць масового незаконного утримання. Встановлені 600 потерпілих, які перебували в цих місцях.

Триває перевірка існування 55 місць масового незаконного утримання людей і катівень, виявлених на визволених територіях України, і близько 60 — на захоплених.