«Російський добровольчий корпус» показав відеозвіт нещодавньої операції на території Бєлгородської області рф.

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Бійці РДК стверджують, що їм тожі вдалося взяти під контроль територію, котра переважає площу Бахмута. Відповідне відео сьогодні, 31 травня, опубліковане у Telegram-каналі РДК.

За добу нам вдалося взяти під повний контроль територію за площею більшу, ніж весь Бахмут. Поки це лише проба наших сил, хоча в ході таких «вправ» ми змогли викрасти новий БТР 82А! Далі більше! — вказано в повідомленні.