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Во время операции РДК в Белгородской области, скриншот видео
Взяли под контроль большую, чем Бахмут, территорию — видеоотчет РДК об операции в Белгородской областиhttps://racurs.ua/n183645-vzyali-pod-kontrol-bolshuu-chem-bahmut-territoriu-videootchet-rdk-ob-operacii-v-belgorodskoy.htmlРакурс
«Російський добровольчий корпус» показав відеозвіт нещодавньої операції на території Бєлгородської області рф.
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Бійці РДК стверджують, що їм тожі вдалося взяти під контроль територію, котра переважає площу Бахмута. Відповідне відео сьогодні, 31 травня, опубліковане у Telegram-каналі РДК.
За добу нам вдалося взяти під повний контроль територію за площею більшу, ніж весь Бахмут. Поки це лише проба наших сил, хоча в ході таких «вправ» ми змогли викрасти новий БТР 82А! Далі більше! — вказано в повідомленні.
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