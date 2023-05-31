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Під час операції РДК у Бєлгородській області, скріншот відео
Взяли під контроль більшу за Бахмут територію — відеозвіт РДК про операцію в Бєлгородській областіhttps://racurs.ua/ua/n183645-vzyaly-pid-kontrol-bilshu-za-bahmut-terytoriu-rdk-opublikuvav-videozvit-pro-operaciu-v.htmlРакурс
«Російський добровольчий корпус» показав відеозвіт нещодавньої операції на території Бєлгородської області рф.
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Бійці РДК стверджують, що їм тожі вдалося взяти під контроль територію, котра переважає площу Бахмута. Відповідне відео сьогодні, 31 травня, опубліковане у Telegram-каналі РДК.
За добу нам вдалося взяти під повний контроль територію за площею більшу, ніж весь Бахмут. Поки це лише проба наших сил, хоча в ході таких «вправ» ми змогли викрасти новий БТР 82А! Далі більше! — вказано в повідомленні.
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