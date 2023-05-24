Російські добровольці. Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n183382-rdk-ta-legion-svoboda-rosiyi-rozpovily-pro-reyd-u-bielgorodsku-oblast.html

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Рейд російських Російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії» в бєлгородську область рф самі учасники операції вважають досить успішним.

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Бійці РДК та «легіонери» зайшли на 42 км углиб області. Зараз найактивніша фаза їхніх дій позаду, однак операція ще триває. Оскільки добровольці на цей час не мають на озброєнні великої кількості техніки, то не можуть зайняти та контролювати десятки кілометрів території. Для них це — «проба сил». Про це командир «Російського добровольчого корпусу» Денис White Rex 24 травня заявив журналістам, повідомляє «Суспільне».

Добровольці зазначають, що виконали завдання на території рф та «найближчим часом» повернуться для інших. Командир спростував повідомлення російських ЗМІ про те, що їхні підрозділи були знищені. Він підтвердив загибель двох бійців та поранення ще 10.

За словами White Rex, під час рейду вони побачили, що російська влада та військові зовсім не готові до розвитку подій, які трапилися в бєлгородській області.

Вони дуже довго і багато розповідали про те, що укріплюють лінію, витрачають на неї мільярди. Коли доходить до діла — все сиплеться, нічого не відбувається. Чим сильніше, міцніше ми заходимо на територію рф, тим більше їм потрібно часу, щоб прийти до тями і прийняти дії у відповідь, — сказав він.

А легіон «Свобода Росії» у Telegram вважають цілком успішним рейд на територію рф. «Легіонери» взяли полонених та затрофеїли велику кількість техніки. Окремо там наголосили на жорстокості російської армії — вона обстрілювала свої ж населені пункти з артилерії та авіації.

Нагадаємо, рейд підрозділів російських добровольців у бєлгородську область рф спричинив справжню паніку не лише в бєлгороді, але й в москві. Солдати країни-агресора змушені були терміново евакуювати сховище ядерних з об'єкту «Бєлгород-22», де зберігалася частина боєзапасів для ядерного озброєння.

Джерело: «Суспільне»