росія терміново евакуює сховище ядерних боєприпасів поблизу Бєлгорода

https://racurs.ua/ua/n183309-rosiya-terminovo-evakuuie-shovysche-yadernyh-boieprypasiv-poblyzu-bielgoroda-karta.html

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Росіяни терміново евакуюють сховище ядерних боєприпасів у Білгородській області, яку 22 травня атакували учасники антипутінського підпілля.

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Йдеться про об'єкт «Бєлгород-22», повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За словами представника ГУР, є інформація, що саме на цьому об'єкті росія зберігала частину своїх боєзапасів для ядерного озброєння.

Юсов також зазначив, що для евакуації такого військового об'єкту росіянам треба залучати «серйозну» техніку та відповідну кількість особового складу.

«Білгород-22» — це сховище ядерних боєприпасів поблизу Грайворона, бої за який тривають.

Військова частина 25624, де розмішений об'єкт «Бєлгород-22», розташована поблизу села Головчино, приблизно за 14 км від міста Грайворон.

Юсов також додав, що все, що зараз відбувається на території росії, — це внутрішній конфлікт. В операції беруть участь громадяни росії, їх вже підтримали інші мешканці прикордонних територій Білгородської області.