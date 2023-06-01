Зеленский в Молдове – президент прибыл на уникальный саммит Европейского политического сообщества

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Ракурс

Володимир Зеленський прибув до Молдови. Сьогодні там відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. У президента України заплановано багато двосторонніх зустрічей.

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Розвиваємо коаліцію винищувачів і пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього, — заявив президент.

Його вже зустріла у Кишиневі президентка країни Майя Санду.

Другий в історії саміт Європейської політичної спільноти (EPC) відкривається 1 червня у Молдові. Його навмисне зібрали на кордоні з Придністров’ям, у трохи більш ніж за 20 км від України. Майже півсотні лідерів приїдуть до винзаводу-фортеці МІМІ (Castel mimi). Для цього саміту Молдова погодилася на безпрецедентні обмеження.

На другій зустрічі Європейської політичної спільноти обговорюватимуть спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов’язані із нею кризи, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав.

Задля події у Молдові «зупинили» нормальну життєдіяльність країни: попередили про обмеження в роботі транспорту, повітряний простір закритий, а деякі міжнародні потяги не курсують. Журналісти мали змогу дістатися на місце проведення зустрічі лише спеціальним організованим самітом потягом.

Що відомо про саміт

У замку XIX століття Мімі відбудеться другий саміт Європейської політичної спільноти. На нього з’їдуться лідери 46 країн, а також голови Ради ЄС, Європейської Комісії та Європарламенту. Спочатку було запрошено 47 держав, тільки Сан-Марино не надішле свого представника.

На перший подібний саміт у Празі, що відбувся в жовтні минулого року, запросили 44 країни, а цього разу захід має бути «максимально інклюзивним», пояснили чиновники Євросоюзу. Тобто окрім Сан-Марино, яке не зможе надіслати нікого з керівників найвищого рівня, із європейських країн туди не приїдуть лише Ватикан, оскільки цей саміт — геополітичний, а також росія та білорусь.

У Молдову прибудуть лідери Вірменії та Азербайджану Нікол Пашинян та Ільхам Алієв, які в кулуарах саміту зустрінуться з канцлером ФРН Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Переговори, до яких у Брюсселі ретельно готувалися, призначені на 31 травня та покликані стати важливим кроком на шляху до мирного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху.

Саме переговори, як у двосторонньому, так і в багатосторонньому форматах, є важливим елементом саміту, який у Брюсселі називають неформальним майданчиком для обміну думками між лідерами. У цьому сенсі даний формат у Чехії був успішним, вважають чиновники ЄС.

У Празі він був чимось на кшталт зали експрес-побачень для 44 лідерів, засобом поглиблення численних двосторонніх ініціатив. Більше того, обговорення на найвищому рівні питань, які насправді мають вирішуватись на нижчому рівні, має деякі переваги, — пишуть експерти Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Родерік Паркес та Мілан Ніч.

Як приклад вони наводять можливість для влади Молдови отримати визнання колег.

Навіть просто сидіти за столом з іншими європейськими лідерами — важливо — і, ймовірно, це додало ваги пропозиції щодо того, що Молдова має провести наступний саміт, — вважають політологи.

Потужна демонстрація загальноєвропейської підтримки Молдові — одна з цілей нинішнього саміту, і місце для його проведення було обрано саме для цього, наголошують у Євросоюзі.