Президент України Володимир Зеленський побував на зустрічі лідерів Європейського Союзу в Копенгагені.

У рамках свого візиту до Данії глава держави провів зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, головою Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Про це український лідер 2 жовтня повідомив у Facebook.

Зазначається, що сторони докладно обговорили процес української євроінтеграції, зокрема відкриття першого переговорного кластера разом із Молдовою. Також була розмова щодо використання заморожених активів РФ, антиросійських санкцій, а також реалізації проекту «стіна дронів».

Дякую партнерам за підтримку та спільне розуміння важливості нашої єдності й роботи заради нашої безпеки. Важливо, що роль Європи відчутна, і розраховуємо на ще більш активну роботу на всіх напрямах, — наголосив Зеленський.

А під час зустрічі з премєр-міністром Італії Джорджею Мелоні Зеленський обговорив гарантії безпеки та підготовку до наступного засідання коаліції охочих і контакти з президентом США Дональдом Трампом.

Була у президента розмова й канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, якому Зеленський розповів про ключові потреби України, а саме — постачання систем Patriot і ракет до них, реалізацію ініціативи PURL, використання заморожених російських активів на захист та відновлення України, роботу над гарантіями безпеки.

З прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном розмова торкнулася російських заморожених активів.

Нагадаємо, 29 вересня Європейська комісія завершила процес скринінгу законодавства України. Команда з ЄС вивчила понад 100 тис. сторінок українського законодавства та порівняла його із відповідними законами Євросоюзу.