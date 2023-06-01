Міський голова Віталій Кличко заявив, що розслідування має встановити, чи було зачинене укриття поліклініки в Деснянському районі.

.

Мер уранці 1 червня прибув на місце трагедії.

Зараз, за його словами, це неможливо, оскільки вибухом вибило всі двері.

Кличко додав, що розпорядився додатково перевірити доступ до всіх укриттів у Києві. Також він повідомив оновлені дані щодо постраждалих у місті цієї ночі: троє загиблих та 19 поранених, з яких семеро зараз — госпіталізовані.

Поліція Києва через закрите укриття в Деснянському районі розпочала кримінальне провадження за статтею службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, повідомив очільник МВС Клименко.

Голова Деснянської райадміністрації Ратніков заявив, що, за словами директора поліклініки, працівник нічної зміни відчинив центральний вхід: частина людей встигла зайти, частина — була біля укриття, де й загинули троє людей.

Директор департаменту безпеки Києва Ткачук, який прибув на місце, повідомив, що охоронець намагався відкрити укриття, проте стався вибух, — він зараз в лікарні. Водночас місцевий мешканець стверджує, що після вибуху знайшов охоронця в укритті у п’яному стані.

Також Ткачук заявив, що департамент безпеки не отримував від людей скарг на укриття в поліклініці —за його словами, вони перевіряють укриття, на які отримують скарги.

Охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння, повідомив «Суспільному» керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Єфімов. Раніше один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух, — за його словами, той мав ознаки сп’яніння.

Йдеться про лічені хвилини, — так у ВПС України пояснили, чому росія обстрілює Київ «Іскандерами».

Атакуючи такою зброєю Київ, росіяни хочуть вдарити несподівано, щоб було мало часу сховатися і ППО не змогла вчасно зреагувати.