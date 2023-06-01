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На Волыни погибли три пограничника
На Волыни погибли три пограничникаhttps://racurs.ua/n183656-na-volyni-pogibli-tri-pogranichnika.htmlРакурс
У ДТП на Волині загинуло троє прикордонників.
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Смертельна аварія сталася увечері 31 травня на в`їзді до села Згорани поблизу кордону.
Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який керував легковим автомобілем, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і врізався в іншу автівку, повідомили ВолиньOnline та «Волинські новини».
Водій-військовий та двоє його пасажирів, також військовослужбовці цього ж прикордонного загону, загинули. Водій та пасажир іншого автомобіля з травмами потрапили до лікарні.
Другим авто керував директор Шацького лісового коледжу імені Сулька.
У липні 2022 року аварія сталася ввечері 27 липня на тимчасовому контрольно-пропускному пункті на в’їзді в місто Нововолинськ. Легковик, за кермом якого був 21-річний сержант сектору реагування патрульної поліції, хотів об’їхати авто, яке вже проходило перевірку на КПП, але наїхав на поліцейського і нацгвардійця. Обоє загинули на місці аварії.
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