В Шебекино жгут документы, эвакуируют людей в Белгород и ждут очередного прорыва границы (ФОТО, ВИДЕО)

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Мешканці прикордонного російського міста Шебекіно скаржаться, що не можуть додзвонитися на гарячу лінію з питань евакуації — надто багато людей хочуть покинути 40-тисячне місто.

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Місцева адміністрація не створила пунктів збору, бо це небезпечно. Мешканців намагаються вивезти на автомобілях і невеликих автобусах. Як пише видання «Подъём», ситуація дуже напружена. На деяких відео з міста було видно, як місцеві палять якісь документи.

Місто обстрілюють. Місто евакуюють, і адміністрація, в принципі, нам допомагає. Але я не можу додзвонитися до телефонів, які зазначені, тому що дуже багато людей, які хочуть поїхати звідси. Вони (влада) кажуть, що дають машини, автобуси, але це треба кудись йти. А до автобуса добиратися небезпечно через обстріли. Це, звичайно, не паніка, але кожен хоче зберегти своє життя, життя дітей. Краще їхати, — цитує видання слова місцевого жителя.

Нагадаємо, уранці 1 червня російські добровольці заявили про новий рейд до рф. У Шебекіно тривають обстріли.

Легіон «Свобода росії» заявив, що знищив у Бєлгородській області одну військову вантажівку з боєкомплектом та самохідний міномет «Тюльпан».

РДК стверджує, що з реактивних систем «Град» накрив будівлю МВС у Шебекіно, коли там зібралися російські силовики та військові.

Низка телеграм-каналів рано вранці написала про нібито танкову атаку на контрольно-пропускний пункт біля Шебекіно.

Уранці 1 червня бійці «Російського добровольчого корпусу», що воює на боці України, опублікували відео і заявили про другу фазу наступу на територію росії.

Зовсім скоро з’явиться околиця Шебекіно, — сказав один із них.

Де знято відео — незрозуміло

Губернатор Бєлгородської області стверджує, що українських військових на території області зараз немає, але продовжуються обстріли зі сторони України. Бійці РДК стверджують, що обстріл веде російська армія.

Гладков при цьому побічно підтверджує бойові зіткнення — за його словами, «на місці» перебувають армія, прикордонники, ФСБ та Росгвардія.

31 травня Газета Financial Times назвала атаку безпілотників на Кремль і атаку на Бєлгородську область операціями ЗСУ для відволікання уваги перед наступом.

Мета таких дій, стверджується, полягає в тому, щоб заплутати супротивника, тим самим змусивши його вжити дій, які приносять користь іншій стороні. Зазначається, що подібну схему Україна використовувала під час літньо-осіннього наступу 2022 року в Харківській області.

Тоді, як зазначає FT, українське керівництво довго обговорювало можливість наступу на півдні, після чого ЗСУ завдали удару на північному сході. Щось подібне було перед вторгненням росії: тоді ЗСУ були змушені розгорнути додаткові резерви вздовж білоруського кордону.