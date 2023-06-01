В США одобрили временную отмену потолка госдолга – дефолта не будет

https://racurs.ua/n183659-v-ssha-odobrili-vremennuu-otmenu-potolka-gosdolga-defolta-ne-budet.html

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Палата представників США схвалила законопроект про ліміт держборгу.

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Як пише агентство Reuters, таке рішення дозволить країні уникнути дефолту та фінансової кризи. Документ підтримали 314 конгресменів, проти проголосувало 117.

США в січні 2023 року досягли стелі держборгу, який становив 31,4 трлн дол. Згідно з ухваленим законопроектом, стеля не збільшується до певного рівня, а скасовується до січня 2025 року.

Тепер законопроект має схвалити Сенат США, після чого його підпише президент.

Джо Байден назвав досягнуту угоду «хорошою новиною для американського народу та американської економіки».

Я закликаю Сенат прийняти його якнайшвидше, щоб я міг підписати його як закон, — додав президент США.

BBC пише, що США уникли дефолту та кризи у найбільшій світовій економіці, яка неминуче призвела б до проблем планетарного масштабу. У ніч проти четверга підконтрольна опозиції нижня палата американського Конгресу затвердила компроміс президента-демократа Джо Байдена з республіканцями і дозволила наростити держборг США вище вже досягнутих рекордних 31,4 трлн доларів.

Республіканці мають у Палаті представників більшість всього у 222 роки за необхідних 218. З питання про припинення стелі держборгу багато хто з них був незадоволений угодою спікера Кевіна Маккарті з Байденом і проголосував «проти», тож для схвалення угоди були потрібні голоси демократичної меншини.

Зрештою «за» проголосували 314 членів Конгресу. 117 голосували «проти» — 71 республіканець та 46 демократів.

Без домовленості щодо стелі боргу гроші на поточні виплати, раніше затверджені Конгресом, закінчилися б уже через тиждень, і США вперше у своїй історії виявилися б нездатними заплатити за рахунками.