Кучма в батальоне "Монако" - экс-президента и ряд экс-нардепов заметили на отдыхе на Лазурном берегу

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Екс-президента України Леоніда Кучму та низку екс-депутатів помітили на відпочинку на Лазурному березі.

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Про це йдеться в новому розслідування УП.

Як виявив журналіст Михайло Ткач. Кучма проживає у маєтку свого зятя Віктора Пінчука.

Також на Лазурному березі помітили екс-нардепа від партії «Батьківщина» Олександра Табалова та екс-депутата Харківської облради Володимира Скоробагача (який виїжджав із країни як волонтер у справах благодійного фонду), екс-заступник голови правління «Нафтогазу» Олександра Кацубу та інших.

Кучмі 84 роки, а ось що роблять на Лазурному березі екс-нардепи призовного віку?

Майже рік тому родина Скоробагача переїхала на Кап-Ферра. Тоді його донька, теж харківська депутатка, повідомила, що її батько виїжджає з країни як волонтер у справах благодійного фонду. Згодом Скоробагач склав депутатські повноваження.

Перша та друга частини розслідування про «Батальйон Монако» наочно продемонстрували, що навіть під час повномасштабного вторгнення росії українські віп-біженці та відпочивальники масово обирають Лазуровий берег, — прокоментували третій фільм на цю тему в УП.

Нагадаємо, після скандалів із закордонними відпустками на початку року РНБО заборонила виїзд для чиновників та депутатів. Відтоді урядовці, народні депутати та низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування мали змогу перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

Навесні 2023-го, під час пошуку активів російських еліт, «Українська правда» двічі працювала на Французькій Рив'єрі. Журналісти не могли не звернути увагу на українських народних депутатів та чиновників, які попри заборону все одно прилітають у цей один із найдорожчих куточків світу.