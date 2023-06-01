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Грозы и шквалы в западных областях прогнозируют синоптики (КАРТА)
Грозы и шквалы в западных областях прогнозируют синоптики (КАРТА)https://racurs.ua/n183666-grozy-i-shkvaly-v-zapadnyh-oblastyah-prognoziruut-sinoptiki-karta.htmlРакурс
Погода 2 червня вдень у західних областях буде з грозами, місцями шквалами 15−20 м/с. Про це повідомляє сьогодні Укргідрометеоцентр.
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2 червня вдень у західних областях грози, місцями шквали 15−20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), — йдеться у повідомленні.
Водночас у західних (крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської), Вінницькій, більшості північних та південних областей 2−4 червня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У п’ятницю в Україну прийде атмосферний фронт. Він нарешті принесе серйозніші дощі. Дощі будуть із грозами, часом зливового характеру. Проходитимуть опади разом з фронтом. Спочатку на заході України, впродовж дня і до вечора — на півночі та в більшості центральних областей, — написала у Фейсбук синоптик Наталка Діденко.
Разом з тим, у південних, частині центральних і східних областях буде без опадів.
Температура повітря буде високою, +23+28 градусів. Трохи похолоднішає завтра на Волині та Рівненщині, а 3−4 червня це похолодання охопить значну частину України. У Києві 2-го червня протягом дня до +27 градусів, дощі з грозою передбачається ввечері у п’ятницю. У суботу-неділю в столиці знизиться температура повітря, без істотних опадів, — вказала синоптик.
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