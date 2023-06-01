Грозы и шквалы в западных областях прогнозируют синоптики (КАРТА)

https://racurs.ua/n183666-grozy-i-shkvaly-v-zapadnyh-oblastyah-prognoziruut-sinoptiki-karta.html

Ракурс

Погода 2 червня вдень у західних областях буде з грозами, місцями шквалами 15−20 м/с. Про це повідомляє сьогодні Укргідрометеоцентр.

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2 червня вдень у західних областях грози, місцями шквали 15−20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), — йдеться у повідомленні.

Водночас у західних (крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської), Вінницькій, більшості північних та південних областей 2−4 червня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У п’ятницю в Україну прийде атмосферний фронт. Він нарешті принесе серйозніші дощі. Дощі будуть із грозами, часом зливового характеру. Проходитимуть опади разом з фронтом. Спочатку на заході України, впродовж дня і до вечора — на півночі та в більшості центральних областей, — написала у Фейсбук синоптик Наталка Діденко.

Разом з тим, у південних, частині центральних і східних областях буде без опадів.