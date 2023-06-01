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ВСУ показали два дня боев под Бахмутом и поле, усыпанное трупами россиян

ВСУ показали два дня боев под Бахмутом и поле, усыпанное трупами россиян (ВИДЕО)

1 июн 2023, 18:20
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Воїни Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України 1 червня оприлюднили відео з наслідками боїв під Бахмутом.


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Два дні інтенсивних боїв та поле, всипане російськими трупами. Так виглядають суворі будні штурмовиків під Бахмутом. Відео від бійців 2-го штурмового батальйону, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, воїни ЗСУ продовжують нищити окупаційну армію росії на Бахмутському напрямку. Раніше бійці 3-ї ОШБр провели успішні штурмові дії й викурили росіян із позицій.

Зауважимо, що 3-тя ОШБр сформована ветеранами «Азову» 24 лютого 2022 року та сьогодні виконує завдання по захисту територіальної цілісності країни від російського агресора.

Источник: Ракурс


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